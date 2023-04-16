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مقتل 26 شخصاً بهجوم إرهابي في سوريا

سوق لبيع الكمأة في سوريا
16 ابريل 2023 17:45

قُتل 26 شخصاً على الأقل، اليوم الأحد، خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكتبت الوكالة "استشهد 26 في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي".
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل الوكالة أن إرهابيي التنظيم المتشدد "هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي".
وسبق أن تعرض السكان، الذين يجمعون الكمأة في سوريا، لهجمات إرهابية من قبل التنظيم المتطرف.
فقد قتل 53 شخصاً في 17 فبراير الماضي بينما كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء مشابه جنوب شرق مدينة "السخنة" بريف حمص الشرقي.

 

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