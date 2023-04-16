وكالة أممية تعلّق عملها في السودان بعد مقتل 3 من موظفيها
فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان
16 ابريل 2023 17:31
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، تعليقاً مؤقتاً لكافة عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه في اشتباكات. ودانت المنظمة الدولية مقتل الموظفين، أمس السبت، وأوضحت أنهم لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم. وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، اليوم الأحد في بيان، أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في منطقة «كبكابية» بشمال دارفور. وقال بيرتس، وهو أيضاً الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، في البيان: «أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور».