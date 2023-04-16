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الاتحاد الأوروبي يرفض التحرك الفردي لأعضائه بشأن التجارة

ميناء تصدير الحبوب من مدينة أوديسا في أوكرانيا
16 ابريل 2023 17:22

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن التحركات أحادية الجانب بشأن التجارة من دول في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.
يأتي هذا التصريح بعدما أعلنت بولندا والمجر فرض حظر على الواردات من أوكرانيا المجاورة لحماية قطاع الزراعة في كل من البلدين.
وأوضح المتحدث، في بيان عبر البريد الإلكتروني «نحن على دراية بإعلان بولندا والمجر فرض حظر على الواردات من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا».
وأضاف «في هذا الصدد، من المهم التشديد على أن السياسة التجارية اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، فإن التحركات أحادية الطرف غير مقبولة».
وأعلنت المجر فرض حظر مؤقت على واردات الحبوب والبذور الزيتية وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا.
وقال استفان ناجي وزير الزراعة المجري «تلتزم الحكومة المجرية بتمثيل مصالح المجتمع الزراعي المجري. ولهذا السبب، في ظل عدم وجود تدابير جادة من الاتحاد الأوروبي، فإنها تحظر مؤقتا استيراد الحبوب والبذور الزيتية، وكذلك عدد من المنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا».
وقبل المجر، أعلنت بولندا، أمس السبت، الإجراء ذاته. وقال ياروسلاف كاتشينسكي زعيم الحزب الحاكم في بولندا «قررت الحكومة اليوم (السبت) حظر واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى».

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
التجارة
بولندا
المجر
المنتجات الزراعية
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