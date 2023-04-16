بوتين يدلي بتصريحات بشأن دور الكنيسة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بالدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من أجل المجتمع والشباب.

وحضر بوتين، صباح اليوم بمناسبة عيد الفصح، قداساً في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة الروسية موسكو مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البطريرك كيريلي.

وقال بوتين، في رسالة بعد مشاركته في القداس: «أود الإعراب عن تقديري العميق لعملكم الدؤوب والمتفاني للحفاظ على قيمنا التاريخية والروحانية والأخلاقية والعائلية، في تثقيف الشباب وتنويرهم».

وأظهرت مقاطع الفيديو بوتين يمسك بالشموع.

وأثنى بوتين، في رسالته التي نشرها الكرملين، على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية «لالتزامها النشط نحو الرحمة والإحسان في ظل التحديات الخطيرة».

وأضافت رسالة بوتين أن «عيد الفصح الرائع والمحبب لدينا يعطي أملاً للمؤمنين، ويلهمنا بالأفكار والسلوك الجيد، كما أنه يؤكد القيم والسلوك الرفيعة في المجتمع».

وأكد الرئيس الروسي أن دور الكنيسة له «أهمية» خاصة في الوقت الحالي «الذي نواجه فيه تحديات خطرة».