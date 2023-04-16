مصر وجنوب السودان يعرضان وساطة بين الأطراف السودانية

عرضت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، الوساطة بين الأطراف السودانية بعد التصعيد الذي بدأ أمس السبت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية، فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

وقال أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، إن «الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان».

ميدانياً، قال شهود عيان إن دوي القصف ما زال يُسمع في شوارع الخرطوم اليوم الأحد.

وأدى التصعيد إلى مقتل 56 مدنياً وإصابة حوالي 600، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية.