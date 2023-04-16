الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصر وجنوب السودان يعرضان وساطة بين الأطراف السودانية

أعمدة الدخان تتصاعد فوق الخرطوم
16 ابريل 2023 16:17

عرضت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، الوساطة بين الأطراف السودانية بعد التصعيد الذي بدأ أمس السبت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ووفقاً لبيان للرئاسة المصرية، فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية «تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.
وقال أحمد فهمي المتحدث  الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك، إن «الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان».
ميدانياً، قال شهود عيان إن دوي القصف ما زال يُسمع في شوارع الخرطوم اليوم الأحد.
وأدى التصعيد إلى مقتل 56 مدنياً وإصابة حوالي 600، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية.

أخبار ذات صلة
واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للقتال في السودان
أطباء السودان: 97 قتيلاً وإصابة 365 منذ بدء المواجهات
المصدر: د ب أ
مصر
جنوب السودان
السودان
وساطة
آخر الأخبار
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
الرياضي
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
اليوم 14:01
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
الرياضي
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
اليوم 14:00
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©