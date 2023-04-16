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آخر تطورات الوضع في السودان

أعمدة الدخان تتصاعد في العاصمة الخرطوم
16 ابريل 2023 15:27

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في السودان، فيما لقي العشرات مصرعهم وجرح المئات.
جاء الاجتماع بطلب من مصر والسعودية.
بدوره، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إنه دعا لعقد جلسة طارئة اليوم الأحد.
على الصعيد الميداني، قال شهود عيان إن دوي القصف يُسمع في شوارع الخرطوم. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يطالب الأطباء بمساعدة سيارات الإسعاف من أجل علاج المصابين.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إنّ «إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56» أكثر من نصفهم في العاصمة الخرطوم وضواحيها. بالإضافة إلى ذلك، أصيب حوالي 600 شخص بجروح.
وكان الجيش طلب من السكان، مساء أمس السبت، «الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج».
من جهته، أعرب مجلس الأمن الدولي التابع للأم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات الجارية، وحث الأطراف المعنية على وقف الأعمال القتالية وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة.
وقال بيان مجلس الأمن «إن أعضاء المجلس أعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح وللإصابات في صفوف المدنيين، وحثوا الأطراف السودانية على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار».

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المصدر: وكالات
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