مترو أنفاق بكين يلغي إلزامية وضع الكمامات

أفادت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد أن مترو الأنفاق في بكين ألغى إلزام الركاب بوضع الكمامات وذلك بعد أيام من تصريح خبير صحة صيني بأن فيروس كوفيد-19 لم يعد خطيرا على البشر.

ووفقا لوسائل إعلام حكومية يأتي الإلغاء في إطار إجراءات أشمل اتخذتها الصين التي قالت الأسبوع الماضي إن وضع الكمامات لم يعد إلزاميا في وسائل النقل العام.



وذكرت صحيفة بكين ديلي أن العاملين بمحطة مترو أنفاق في بكين أزالوا لافتات تذكر الناس بوضع الكمامات.



وقالت الصين، التي ألغت قواعد مكافحة كوفيد الصارمة في ديسمبر، إن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل الإصابات بكوفيد ارتفع بشكل طفيف في أوائل أبريل، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز.



