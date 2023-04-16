الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مترو أنفاق بكين يلغي إلزامية وضع الكمامات

مترو أنفاق بكين يلغي إلزامية وضع الكمامات
16 ابريل 2023 12:12

أفادت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد أن مترو الأنفاق في بكين ألغى إلزام الركاب بوضع الكمامات وذلك بعد أيام من تصريح خبير صحة صيني بأن فيروس كوفيد-19 لم يعد خطيرا على البشر.

ووفقا لوسائل إعلام حكومية يأتي الإلغاء في إطار إجراءات أشمل اتخذتها الصين التي قالت الأسبوع الماضي إن وضع الكمامات لم يعد إلزاميا في وسائل النقل العام.

أخبار ذات صلة
خبير صيني يدلي بتصريح جديد حول «كورونا»
حمّى بناء تجتاح جزيرة باروس اليونانية


وذكرت صحيفة بكين ديلي أن العاملين بمحطة مترو أنفاق في بكين أزالوا لافتات تذكر الناس بوضع الكمامات.

وقالت الصين، التي ألغت قواعد مكافحة كوفيد الصارمة في ديسمبر، إن أحدث البيانات الرسمية تشير إلى أن معدل الإصابات بكوفيد ارتفع بشكل طفيف في أوائل أبريل، وفقا لصحيفة جلوبال تايمز.

المصدر: وكالات
بكين
كورونا
الكمامة
آخر الأخبار
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
الرياضي
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
اليوم 14:01
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
الرياضي
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
اليوم 14:00
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©