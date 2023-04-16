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56 قتيلاً في السودان جراء التصعيد

56 قتيلاً في السودان جراء التصعيد
16 ابريل 2023 10:09

ارتفعت حصيلة القتلى في السودان إلى 56 قتيلاً مدنياً جراء الأحداث الجارية كما أعلنت نقابة الأطباء الأحد.

وقالت النقابة إن "العدد الاجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلاً". وأحصت النقابة نحو 600 جريح.

وأضافت إن عدداً كبيراً من الجرحى لم يتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنقل.

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المصدر: وكالات
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