مسلحون يقتلون 7 أشخاص بحديقة للألعاب المائية في المكسيك
مسلحون يقتلون 7 أشخاص بحديقة للألعاب المائية في المكسيك
16 ابريل 2023 09:44
اقتحم مسلحون حديقة للألعاب المائية في وسط المكسيك السبت حيث أطلقوا النار على مجموعة أشخاص ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بالغين إضافة إلى طفل والتسبب بحال من الذعر بين رواد المنتجع، وفق ما أفادت سلطات محلية.
وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار التي وقع فيها الاعتداء إن الشرطة "وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وقاصر يبلغ سبعة أعوام، بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة".