الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مسلحون يقتلون 7 أشخاص بحديقة للألعاب المائية في المكسيك

مسلحون يقتلون 7 أشخاص بحديقة للألعاب المائية في المكسيك
16 ابريل 2023 09:44

اقتحم مسلحون حديقة للألعاب المائية في وسط المكسيك السبت حيث أطلقوا النار على مجموعة أشخاص ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بالغين إضافة إلى طفل والتسبب بحال من الذعر بين رواد المنتجع، وفق ما أفادت سلطات محلية.


وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار التي وقع فيها الاعتداء إن الشرطة "وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وقاصر يبلغ سبعة أعوام، بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة".

أخبار ذات صلة
المكسيك.. العثور على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة مهجورة
قتيلان باشتعال منطاد فوق تيوتيهواكان في المكسيك
المصدر: وكالات
مكسيكو
المكسيك
آخر الأخبار
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
الرياضي
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
اليوم 14:01
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
الرياضي
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
اليوم 14:00
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©