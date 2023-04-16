كوريا الجنوبية وأميركا تجريان مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما ذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الأحد، في أحدث تدريب يهدف إلى تكثيف الردع ضد التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تدريب طيران كوري يستمر 12 يوما سيبدأ يوم غد الاثنين في قاعدة جوانج جو الجوية، على بعد 267 كيلومترا جنوب العاصمة سول، حيث يجري حشد 110 طائرات تقريبا وأكثر من 1400 جندي، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.



وتعتزم كوريا الجنوبية نشر حوالي 60 طائرة حربية، من بينها مقاتلات إف35-إيه، وإف15- كيه، وإف16- كيه إف، وطائرة النقل كيه سي330-، بينما ستحشد الولايات المتحدة أكثر من 40 طائرة، من بينها طائرات إف 16- من السلاح الجوي وطائرات هجومية من طراز إيه10- وطائرات إف35- بي و إف إيه18- التابعة لسلاح مشاة البحرية.



وأجرت الدولتان الحليفتان سلسلة من التدريبات الجوية المشتركة هذا العام وسط استمرار استعراض كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية.