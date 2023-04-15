الأحد 16 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ترحيب عربي ودولي واسع بعملية تبادل الأسرى في اليمن

عناصر من الصليب الأحمر الدولي خلال عملية تبادل الأسرى (رويترز)
16 ابريل 2023 03:06

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الحكومة اليمنية تتعهد بتحرير بقية المختطفين لدى «الحوثي»
تبادل مئات الأسرى والمعتقلين باليمن ضمن جهود إنهاء الحرب

حظي تبادل الأسرى والمختفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية بترحيب عربي ودولي واسع.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية في بيان ما يمثله تبادل الأسرى بأنه «خطوة إيجابية ومهمة»، معربة عن تطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام. وأكد البيان في الوقت ذاته دعم مصر الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني. 
بدوره، اعتبر الأردن أن اتفاق تبادل الأسرى «خطوة نحو تحقيق الهدنة وحل الأزمة». جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أمس، رحبت فيه بالاتفاق، معربة أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
وأشادت الوزارة بـ «الدور المهم» الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى. كما أثنت الخارجية الأردنية على الجهود البناءة لوفدي السعودية وسلطنة عُمان التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق. كما رحب البرلمان العربي بعملية تبادل الأسرى.
ونوّه البرلمان العربي في بيانٍ له، أمس، بالجهود العربية التي بُذِلَت لإتمام هذه الخطوة، وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في إطار المساعي العربية الحثيثة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان: «ترحب الولايات المتحدة بعملية تبادل الأسرى في اليمن».
وأضاف: «تفخر واشنطن بدعم هذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في توطيد الهدنة ما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة».
وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي، إن «إطلاق سراح 887 معتقلاً مبدئياً من قبل الأطراف وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، يعتبر خطوة أساسية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم المبرم في 2018».
وأضاف: «هذا الاتفاق يبعث الأمل لدى جميع المعتقلين جرّاء النزاع وأسرهم، وفي هذا السياق، يرحّب الاتحاد الأوروبي بالتزام الأطراف بالاستمرار في التفاوض على اتفاق تبادل الأسرى».

اليمن
تبادل الأسرى
الحوثيين
آخر الأخبار
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
اليوم 03:07
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
الإمارات
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
اليوم 03:07
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
الإمارات
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
اليوم 03:07
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
الإمارات
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
اليوم 03:07
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
الإمارات
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©