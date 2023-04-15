ترحيب عربي ودولي واسع بعملية تبادل الأسرى في اليمن

عواصم (الاتحاد)

حظي تبادل الأسرى والمختفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية بترحيب عربي ودولي واسع.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية في بيان ما يمثله تبادل الأسرى بأنه «خطوة إيجابية ومهمة»، معربة عن تطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام. وأكد البيان في الوقت ذاته دعم مصر الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

بدوره، اعتبر الأردن أن اتفاق تبادل الأسرى «خطوة نحو تحقيق الهدنة وحل الأزمة». جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أمس، رحبت فيه بالاتفاق، معربة أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

وأشادت الوزارة بـ «الدور المهم» الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى. كما أثنت الخارجية الأردنية على الجهود البناءة لوفدي السعودية وسلطنة عُمان التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق. كما رحب البرلمان العربي بعملية تبادل الأسرى.

ونوّه البرلمان العربي في بيانٍ له، أمس، بالجهود العربية التي بُذِلَت لإتمام هذه الخطوة، وعلى رأسها جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في إطار المساعي العربية الحثيثة لتهدئة الأوضاع في اليمن، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان: «ترحب الولايات المتحدة بعملية تبادل الأسرى في اليمن».

وأضاف: «تفخر واشنطن بدعم هذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في توطيد الهدنة ما يساعد على تهيئة الظروف لسلام أكثر ديمومة».

وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي، إن «إطلاق سراح 887 معتقلاً مبدئياً من قبل الأطراف وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، يعتبر خطوة أساسية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم المبرم في 2018».

وأضاف: «هذا الاتفاق يبعث الأمل لدى جميع المعتقلين جرّاء النزاع وأسرهم، وفي هذا السياق، يرحّب الاتحاد الأوروبي بالتزام الأطراف بالاستمرار في التفاوض على اتفاق تبادل الأسرى».