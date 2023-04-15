الصومال.. عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين عناصر «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الصومال، أمس، مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين في مواجهات اندلعت بين عناصر تابعة لحركة «الشباب» الإرهابية في محافظة «جوبا الوسطى» جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن نحو 20 آخرين أصيبوا في تلك المواجهات التي اندلعت عقب انشقاق قيادي يدعى «إسماعيل بورو» عن صفوف الحركة، ما دفع مجموعة موالية لقيادي آخر يدعى «مهد كراتي» إلى شن هجوم على القيادي المنشق وأتباعه. وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات بين الطرفين التي استمرت على مدى 3 أيام أسفرت عن خسائر فادحة بين طرفي الإرهابيين، وذلك بحسب معلومات تلقتها وسائل إعلام الحكومة الصومالية.