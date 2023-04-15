10 قتلى بهجوم إرهابي في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قالت الشرطة النيجيرية، أمس، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا على أيدي مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في ولاية «يوبي» شمال شرق البلاد، في أحدث هجوم في منطقة تواجه فيها قوات الأمن تمرداً طال أمده.

وقالت منظمات إغاثة دولية، إن تمرد «بوكو حرام» الذي اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2009، أسفر عن مقتل أكثر من 350 ألفاً، وأجبر مليونين على الأقل على الفرار من ديارهم.

وأفاد دونجوس عبد الكريم، المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي، بأن الهجوم وقع في منطقة «جوجبا» المحلية في بلدة «بوني جاري»، أمس الأول، عندما تعرضت مجموعة من القرويين لكمين من مسلحي «بوكو حرام» أثناء البحث عن قروي مفقود.