الأحد 16 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

10 قتلى بهجوم إرهابي في نيجيريا

10 قتلى بهجوم إرهابي في نيجيريا
16 ابريل 2023 03:06

أبوجا (وكالات)

أخبار ذات صلة
فرنسا.. أحكام بالسجن على 11 عضواً بـ«الكردستاني»
بوركينا فاسو تعلن "التعبئة العامة" في مواجهة الإرهاب

قالت الشرطة النيجيرية، أمس، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا على أيدي مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في ولاية «يوبي» شمال شرق البلاد، في أحدث هجوم في منطقة تواجه فيها قوات الأمن تمرداً طال أمده. 
وقالت منظمات إغاثة دولية، إن تمرد «بوكو حرام» الذي اندلع في شمال شرق نيجيريا عام 2009، أسفر عن مقتل أكثر من 350 ألفاً، وأجبر مليونين على الأقل على الفرار من ديارهم. 
وأفاد دونجوس عبد الكريم، المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي، بأن الهجوم وقع في منطقة «جوجبا» المحلية في بلدة «بوني جاري»، أمس الأول، عندما تعرضت مجموعة من القرويين لكمين من مسلحي «بوكو حرام» أثناء البحث عن قروي مفقود.

نيجيريا
الشرطة النيجيرية
الإرهاب
بوكو حرام
آخر الأخبار
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
اليوم 03:07
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
الإمارات
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
اليوم 03:07
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
الإمارات
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
اليوم 03:07
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
الإمارات
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
اليوم 03:07
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
الإمارات
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©