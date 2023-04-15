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روسيا تعلن السيطرة على منطقتين.. وأوكرانيا ترد

دخان يتصاعد من مدينة باخموت
16 ابريل 2023 01:19

أعلنت روسيا أنها سيطرت على منطقتين جديدتين في باخموت، السبت، بينما أكدت أوكرانيا أن قواتها لا تزال صامدة في المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات تابعة لها استولت على منطقتين أخريين في باخموت. وأضافت الوزارة أن الوحدات سيطرت على منطقتين في الضواحي الشمالية والجنوبية لمدينة باخموت. وأضافت أن وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم ذلك التقدم بصد القوات الأوكرانية.
بدوره، قال الجيش الأوكراني إن قواته لا تزال صامدة في باخموت.
وقال سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا إن «معارك دامية تدور في وسط المنطقة الحضرية بالمدينة».
وأضاف، في تصريحات لقناة «1+1» التليفزيونية «جنودنا يبذلون قصارى جهدهم في معارك شرسة».
وقالت بريطانيا، في تحديث مخابراتي الجمعة، إن القوات الأوكرانية اضطرت للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت على مدى اليومين المنصرمين.
ولم يشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي المصور السبت، إلى باخموت، وكرر رغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أقرب وقت ممكن.
وقال إن أوكرانيا ستحتاج إلى ضمانات أمنية فاعلة قبل حدوث ذلك، لكنه لم يخض في تفاصيل.

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المصدر: وكالات
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معارك
الجيش الروسي
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