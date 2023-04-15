الأمم المتحدة تحذّر من «تأثير مدمر» على المدنيين في السودان

نيويورك (الاتحاد)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وقال المتحدث باسم جوتيريش في بيان صدر أمس، إن الأمين العام دعا إلى إنهاء الأعمال العدائية في السودان على الفور.

وجاء في البيان أن «الأمين العام يدعو قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واستعادة الهدوء، وبدء حوار لحل الأزمة الحالية».

وتابع أن «أي تصعيد إضافي في القتال سيكون له تأثير مدمر على المدنيين، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر بالفعل في البلاد».

وفي السياق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، عن قلقه العميق إزاء النزاع المسلح في السودان.

وقال ترك عبر تويتر: «إنني قلق للغاية إزاء النزاع المسلح في السودان».

وأعرب المفوض الأممي عن «التضامن الكامل مع الشعب السوداني الذي يستحق الأفضل».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى تغليب صوت العقل لوقف العنف والعودة إلى المسار السابق الواعد نحو السلام والانتقال المدني».