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«التعاون الخليجي»: دعوة للاحتكام للحوار والطرق السلمية في السودان

تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أم درمان (رويترز)
16 ابريل 2023 03:06

الرياض (الاتحاد)

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات في السودان، داعياً جميع القيادات السياسية في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق في ظل «الاتفاق الإطاري» الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجب الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنّب المدنيين تبعيات القتال.
وأكد البديوي مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، كذلك الإشادة بالجهود الدولية للآلية الثلاثية، والمجموعة الرباعية، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان. وناشد الأمين العام لمجلس التعاون جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان، وتحقيق تطلعات شعبه.

مجلس التعاون الخليجي
السودان
الخرطوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
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