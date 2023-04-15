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«اجتماع جدة».. دور قيادي عربي لإنهاء الأزمة السورية

جانب من اجتماع وزارء خارجية دول مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر في جدة (من المصدر)
16 ابريل 2023 03:06

شعبان بلال (الرياض، القاهرة)

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اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر والعراق، خلال اجتماع تشاوري في مدينة جدة، على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
وقالت الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري فجر أمس، إنه «تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها».
واتفق الوزراء، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، خلال هذا الاجتماع على «أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية».
وأكد الوزراء «أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها، لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».
وشدد الوزراء، بحسب البيان، على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.
وقد أعرب الوزراء، وفق بيان الخارجية السعودية، عن شكرهم للمملكة على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود.
واعتبر خبيران أن الاجتماع التشاوري محاولة لمناقشة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقال المحلل السياسي السعودي فيصل الصانع: إن المملكة تسعى منذ الأشهر الماضية لعودة سوريا للحضن العربي، وهذا الاجتماع التشاوري تأكيد على ذلك، مضيفاً أن عودة سوريا إلى عضويتها في الجامعة العربية تعد من أهم القضايا.
وأضاف الصانع في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إمكانية عودة سوريا للجامعة مرجّحة على الرغم من اعتراض بعض الأطراف، مشيراً إلى أن الرياض تنفذ أجندتها التي تخدم مصالحها ومصالح المنطقة، وهذا ما تراه مؤخراً في العديد من القضايا. 
وتابع الصانع: «عودة سوريا إلى الجامعة العربية تسهل التعاون معها في إنهاء الأزمة التي تعاني منها وإخراج الميليشيات وإعادة النازحين وتسهيل العمليات الإنسانية ومكافحة التهريب»، موضحاً أن كل ملف من هذه الملفات هو معقد بحد ذاته بالنسبة للحكومة السورية والتي تسعى جاهدة إلى تحقيق السلام والاستقرار. 
وشدد على أن ذلك لن يأتي إلا بدعم من المحيط العربي، لافتاً إلى الأزمة السورية تعد من أكبر التحديات التي تواجه ليس العرب فقط، بل المجتمع الدولي، ولم يتم التوصل لحل نهائي للأزمة حتى الآن، على الرغم من المحاولات المتكررة للتوصل لحل سلمي شامل. 
من جانبه، رأى خبير العلاقات الدولية المصري الدكتور أيمن سمير أن البند الوحيد على أجندة الاجتماع التشاوري هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع ليس لاتخاذ القرار، لكنه اجتماع تشاوري، لأن هناك بعض الدول لديها تحفظات على عودة سوريا حول المنهجية. 
وتوقع سمير في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تعود سوريا لجامعة الدول العربية خلال القمة القادمة، لكن مع دعوة دمشق لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 22/54 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، واحتواء المجموعات المعارضة، والعمل على استقبال اللاجئين من الخارج، وإعطاء زخم أكبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، في مقابل دعم عربي كبير لمساعدة سوريا لتكون دولة فاعلة في محطيها العربي والإقليمي وفرض سيطرتها على كل شبر من الأراضي السورية.

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