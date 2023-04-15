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نقابة الأطباء: 25 قتيلاً في أنحاء السودان جراء التصعيد

دخان يتصاعد من العاصمة الخرطوم
16 ابريل 2023 00:46

أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل 25 شخصاً على الأقل، السبت، في عموم البلاد جراء الأحداث الجارية.
وأضافت النقابة أن 183 شخصاً أصيبوا، موضحة «لا يمكننا تأكيد أن جميعهم مدنيون».
وقتل شخصان في مطار الخرطوم وأربعة في أم درمان وثمانية في مدينة نيالا وستة في مدينة الأبيض وخمسة في الفاشر، بحسب المصدر.
وقال بيان، نشر على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن القوات الجوية دعت السكان إلى البقاء في منازلهم.
وأكد شاهد عيان، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أنه سمع دوي انفجارات في محيط المطار بوسط العاصمة الخرطوم.
ودعت العديد من الدول العربية والمنظمات الدولية كافة الأطراف في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد.
كما وجهت دعوات للعمل على إيجاد حل سلمي بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.

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