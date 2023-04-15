زيلينسكي يبحث مع ماكرون نتائج زيارته الأخيرة للصين

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين.

وقال زيلينسكي في «تلغرام» «أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي، نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين».

وتعهّد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي، في إعلان مشترك، دعم كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا، والتزامهما بتعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية، ونزع السلاح النووي، والاستخدام السلمي لهذه الطاقة.

وأكّد الإعلان أنّ البلدين «يعارضان الهجمات المسلّحة على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى» ويدعمان الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لضمان سلامة محطة زابوريجيا» النووية.

الى ذلك، ارتفعت حصيلة قتلى قصف روسي على مبنى سكني في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، الى 11 قتيلا أمس.

وأعلنت فيرونيكا باخال المتحدثة باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية ءن «عدد ضحايا قصف سلوفيانسك ارتفع إلى 11 شخصاً». واستهدفت سلوفيانسك أمس الأول بـ7 صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-300 ألحقت أضرارا بـ5 مبان و5 منازل ومدرسة ومبنى إداري.

واتّهم الرئيس الأوكراني، موسكو بقصف المباني السكنية وقتل الناس في وضح النهار.