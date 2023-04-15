فرنسا.. أحكام بالسجن على 11 عضواً بـ«الكردستاني»

باريس (وكالات)

قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن 11 عضواً في حزب العمال الكردستاني لفترات تتراوح بين 3 سنوات مع وقف التنفيذ إلى 5 سنوات أحدها مع النفاذ، بعد إدانتهم بتهمتي «الابتزاز» و«تمويل الإرهاب».

وكان هؤلاء الأكراد من أصول تركية يحاكمون منذ الأسبوع الماضي بتهمة الانتماء إلى شبكة مكلفة بتمويل حزب العمال الكردستاني، في أوساط الشتات الكردي في جنوب شرق فرنسا. ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، وتصنفه أنقرة كما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة «إرهابية».

واعتبرت المحكمة في باريس، أمس الأول أن هؤلاء «جمعوا أموالاً كثيرة» من خلال ممارسة «ضغوط» و«تهديدات بنبذ من الجالية» في حال عدم الدفع. ومثل 4 منهم وهم موقوفون و4 وهم طليقون، فيما لم يحضر اثنان منهما. وسيبقى رجلان في السجن فيما سيتم استدعاء اثنين آخرين قريباً لتمضية عقوبتهما.