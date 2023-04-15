رصد إصابات جديدة بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه تم الإبلاغ عن ست إصابات إضافية مؤكدة مختبريا بفيروس «ماربورج» في غينيا الاستوائية.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 15.

تقول المنظمة إن المرض، الذي يسببه فيروس «ماربورج»، هو حمى نزفية شديدة العدوى يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88 بالمئة.

ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال وليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه.

وفيروس «ماربورج» من نفس العائلة التي ينتمي إليها فيروس «الإيبولا» الذي أودى بحياة الآلاف في غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية.