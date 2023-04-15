الأحد 16 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رصد إصابات جديدة بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية

فيروس ماربورج
16 ابريل 2023 00:29

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه تم الإبلاغ عن ست إصابات إضافية مؤكدة مختبريا بفيروس «ماربورج» في غينيا الاستوائية.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض إلى 15.
تقول المنظمة إن المرض، الذي يسببه فيروس «ماربورج»، هو حمى نزفية شديدة العدوى يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88 بالمئة.
ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال وليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه.
وفيروس «ماربورج» من نفس العائلة التي ينتمي إليها فيروس «الإيبولا» الذي أودى بحياة الآلاف في غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية.

أخبار ذات صلة
دعوة القادمين من تنزانيا وغينيا للعزل الذاتي والتوجه إلى أقرب منشأة صحية
"الصحة" تصدر بياناً بشأن فيروس "ماربورغ" بعد انتشاره في تنزانيا وغينيا
المصدر: د ب أ
فيروس ماربورج
غينيا الاستوائية
آخر الأخبار
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
اليوم 03:07
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
الإمارات
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
اليوم 03:07
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
الإمارات
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
اليوم 03:07
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
الإمارات
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
اليوم 03:07
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
الإمارات
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©