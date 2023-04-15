العراق يريد تحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية.

وقال السوداني، خلال اجتماع خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام البرلمان، إن الحكومة ماضية بتحرير الاقتصاد العراقي من خلال تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة وعدم الاعتماد على النفط، وفقا لبيان للحكومة العراقية.

وأوضح أن لدى الحكومة خططاً لتنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص.

وحسب البيان، فإن الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام البرلمان ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها والبحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.

كان البرلمان العراقي قد شرع في عرض مشروع الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2023 للمناقشة، بعد أن كانت الحكومة العراقية قد أقرت، الشهر الماضي، ثلاث موازنات اتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، هي الأولى من نوعها، حيث خصص لموازنة العام الحالي 2023 مبلغ إجمالي يصل إلى 828.197 تريليون دينار.