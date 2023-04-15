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أوكرانيا تحصل على دعم اقتصادي بعشرات المليارات

وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو
16 ابريل 2023 00:19

قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، السبت، إن حزمة دولية جديدة لدعم الاقتصاد بقيمة 115 مليار دولار أميركي تمنح أوكرانيا مزيداً من الثقة في أزمتها الحالية.
وأضاف مارشينكو أن وزراء مالية دول مجموعة السبع أكدوا له، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن، بأنهم سيدعمون أوكرانيا ما دام هناك حاجة لذلك.
وأوضح أن التعهد الجديد بالدعم الاقتصادي، والذي بدأ بقرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات، يعد مهماً "للغاية" لأوكرانيا.
وأكد "الدعم الاقتصادي يساعدنا بشكل كبير لأنه يوفر اليقين بأن صندوق النقد الدولي ودول مجموعة السبع وداعمي أوكرانيا سيتدخلون بالمال لتلبية احتياجاتنا لمدة أربع سنوات".
وقال "الدعم المالي ضروري للغاية وكذلك الدعم العسكري". وأقر بأن هناك إدراكاً متزايداً بأن الصراع العسكري قد يستمر لفترة طويلة.
وشدد مارشينكو على تقدير أوكرانيا للدعم الاقتصادي والعسكري الأميركي والبالغ نحو 50 مليار دولار منذ بداية الأزمة. وقال إنه واثق من أن الكونجرس الأميركي سيواصل الدعم لأوكرانيا بموافقة الحزبين رغم دعوات بعض الجمهوريين لتقليص التمويل.
وأكد الوزير الأوكراني على الحاجة الملحة لبدء بعض عمليات إعادة الإعمار، بما يشمل البنية التحتية لقطاعات الطاقة والطرق والمدارس والإسكان.

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