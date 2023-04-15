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12 قتيلاً باشتباك عصابات داخل سجن في الإكوادور

قوات تقيم نقطة تفتيش أمام سجن مدينة «جواياكيل» في الإكوادور
15 ابريل 2023 23:43

قالت مصلحة السجون في الإكوادور، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 12 نزيلا قتلوا في أحد سجون البلاد جراء اشتباك جديد بين عصابات، في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقعت المواجهة في سجن يعرف باسم «لا بنيتنسياريا» في مدينة «جواياكيل»، وهو أحد أخطر السجون في البلاد.
تشهد الإكوادور أحداث شغب في السجون منذ عام 2021، مما أودى بحياة مئات السجناء. وتعزو الحكومة ذلك إلى اشتباكات بين عصابات المخدرات التي تتنافس على الأراضي والنفوذ.
وقالت مصلحة السجون للصحفيين «من خلال استخدام التكنولوجيا، ثبت أن 12 شخصاً لقوا حتفهم».
وأضافت أن الادعاء والشرطة موجودان في السجن للكشف عن هويات القتلى.
تأتي هذه الاشتباكات في أعقاب مقتل ثلاث شرطيات أمام سجن في «جواياكيل». وقبل أيام، أعلنت مصلحة السجون العثور على ستة سجناء مشنوقين داخل أحد عنابر سجن «لا بنيتنسياريا».

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المصدر: وكالات
عصابات المخدرات
قتلى
اشتباكات
الإكوادور
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