تشاد يغلق حدوده مع السودان في ظل التطورات الجارية

أعلنت تشاد، اليوم السبت، إغلاق حدودها مع السودان في ظل التطورات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلد المجاور. وأعلن عزيز محمد صالح المتحدث باسم الحكومة التشادية، في بيان «في مواجهة هذه الظروف، قررت تشاد إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر». تشترك تشاد في حدود مع السودان تمتد لأكثر من ألف كيلومتر في شرق البلد المجاور لإقليم دارفور الذي كثيراً ما يشهد أعمال عنف قبليّة، لا سيما بسبب النزاعات حول الأرض وصعوبات الحصول على المياه. وقال عضو في الحكومة التشادية، طلب عدم ذكر اسمه، هناك «خطر انتشار وتسلل». وطالبت العديد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بوقف «فوري» للتصعيد في السودان.