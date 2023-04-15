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آخر تطورات الأحداث في السودان

من الخرطوم
15 ابريل 2023 17:36

نفى الجيش السوداني ما يتم تداوله بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروي، ووصف ذلك بأنه"محض إشاعه ونوع من الحرب النفسية".
وقال الجيش إن القوات الجوية تنفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع.
وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية طائرة عسكرية تحلق فوق الخرطوم.
وسُمع دوي إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم، وقال شهود إنهم سمعوا دوي إطلاق نار أيضاً في مدن مجاورة.
ورأى صحفي من رويترز مدافع وعربات مدرعة منتشرة في الشوارع وسمع دوي أسلحة ثقيلة قرب مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال أطباء إن اشتباكات اندلعت في أحياء سكنية وأصيب مدنيون.
وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع، بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء متعددة من البلاد.
وقالت قوات الدعم السريع، التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، إن قواتها تعرضت للهجوم أولاً من قبل الجيش.
من ناحيتها، دعت القوى السياسية المدنية، التي وقعت على الاتفاق الإطاري لتقاسم السلطة مع الجيش وقوات الدعم السريع، الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية.
وبشكل منفصل، دعت السفارتان الروسية والأميركية أيضاً إلى إنهاء العنف.
واندلعت الأعمال القتالية بعد أيام شهدت توتراً بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما قد يقوض الجهود المستمرة منذ فترة طويلة لاستعادة الحكم المدني في السودان.
وبرز الخلاف بين القوتين يوم الخميس عندما قال الجيش إن أحدث تحركات لقوات الدعم السريع، لا سيما في مدينة مروي، غير قانونية.

 

 

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المصدر: وكالات
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