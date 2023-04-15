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مصر وتركيا توقفان رحلاتهما الجوية إلى السودان

طائرة تابعة للخطوط المصرية
15 ابريل 2023 17:18

أعلنت شركة مصر للطيران وقف رحلاتها الجوية بين مصر والسودان لمدة 72 ساعة، بدايةً من اليوم السبت، بسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها.

وقالت مصر للطيران، في بيان أصدرته اليوم:«في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان».

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمتها.

وفى تركيا، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، السبت، عن إلغاء رحلاتها الجوية إلى السودان.

وقالت الخطوط التركية، في بيان نقله موقع «تركيا الآن» إنها ألغت رحلاتها إلى السودان بسبب المشاكل الأمنية في مطار الخرطوم.

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