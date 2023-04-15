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طائرة سعودية تتعرض «لحادث» في مطار الخرطوم

طائرة سعودية تتعرض «لحادث» في مطار الخرطوم
15 ابريل 2023 17:16

قالت الخطوط الجوية السعودية إن إحدى طائراتها تعرضت «لحادث» في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل مغادرتها المقررة إلى الرياض اليوم السبت.

ولم تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأعلنت الشركة في بيان تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

 

 

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المصدر: وكالات
السودان
الخرطوم
السعودية
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