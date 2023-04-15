ردود الفعل الدولية على أحداث السودان

أصدرت عدة دول ومنظمات إقليمية، اليوم السبت، بيانات تدعو للتهدئة وتحث على وقف إطلاق النار في السودان.

مصر

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً قالت فيه: «تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك».

طالبت الخارجية المصرية كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حمايةً لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

الكويت

أعربت الكويت اليوم السبت عن قلقها البالغ جرّاء اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم كافة الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والقتال وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره.

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.

الجامعة العربية

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

إيقاد

أصدرت الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» الإقليمية في شرقي أفريقيا، والتي تضم 8 دول من بينها السودان، بياناً تعليقاً على الأحداث، وجاء فيه: يشعر الأمين العام وركنيه جيبيهو بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالقتال في أجزاء مختلفة من الخرطوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ويتابع الوضع عن كثب.

ويحث كلاً الجانبين على التوقف فوراً عن القتال، وتهدئة الوضع، وحل خلافاتهما من خلال الحوار.

أميركا

دعا السفير الأميركي لدى الخرطوم في وقت سابق إلى وقف القتال.

وكتب السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، على حسابه بموقع «تويتر»: «لقد وصلت إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظت على أصوات الرصاص والقتال المقلقين».

بريطانيا

دعت السفارة البريطانية في الخرطوم رعاياها في السودان إلى البقاء في منازلهم، وقالت إنها تراقب عن كثب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات.

روسيا

من جانبها، دعت السفارة الروسية في الخرطوم إلى وقف إطلاق النار في السودان.

قالت السفارة: «قلقون من تصاعد العنف في السودان، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار».

وصرّح السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن موسكو تتوقع أن ينتقل الوضع خلال «الساعات القليلة المقبلة من المرحلة المسلحة إلى المرحلة التفاوضية».