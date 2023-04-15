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السعودية تعرب عن قلقها جراء الاشتباكات في السودان

من السودان
15 ابريل 2023 16:51

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان.

ودعت المملكة، في بيان أصدرته الخارجية وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.

وطالبت بـ «توحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».

 

 

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المصدر: وكالات
الجيش السوداني
السودان
السعودية
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