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مصر تعرب عن قلقها إزاء تطورات الوضع في السودان

من السودان
15 ابريل 2023 16:50

أكدت جمهورية مصر العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وطالبت - في بيان أصدرته الخارجية المصرية اليوم - كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

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المصدر: وكالات
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