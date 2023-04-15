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ألمانيا تغلق آخر 3 محطات نووية اليوم

أرشيفية
15 ابريل 2023 16:47

تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية، اليوم السبت، لتنهي برنامجاً استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.

وتقرر إغلاق أبراج الدخان في مفاعلات إيسار 2 وإيمسلاند ونيكارفيستهايم 2 إلى الأبد بحلول منتصف الليل، في إطار تنفيذ برلين لخطتها لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.

وبعد سنوات من المراوغة، تعهدت ألمانيا بالتخلي عن الطاقة النووية بشكل نهائي بعد كارثة فوكوشيما التي شهدتها اليابان عام 2011 وأدت لتلوث إشعاعي وأحدثت حالة ذعر في العالم.

لكن الخطوات النهائية للإغلاق تأجلت الصيف الماضي إلى هذا العام، بعد أن أوقفت ألمانيا واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

 

 

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المصدر: وكالات
ألمانيا
الطاقة النووية
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