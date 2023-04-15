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المقداد يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

فيصل المقداد
15 ابريل 2023 16:41

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل إلى الجزائر، اليوم السبت، في زيارة رسمية.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيستقبل نظيره السوري.

 

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الجزائر
فيصل المقداد
سوريا
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