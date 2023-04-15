الأحد 16 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الهند تقدم 10 آلاف طن من القمح كمساعدات إنسانية لأفغانستان

الهند تقدم 10 آلاف طن من القمح كمساعدات إنسانية لأفغانستان
15 ابريل 2023 11:29

وقعت الهند وبرنامج الأغذية العالمي مذكرة تفاهم لتقديم عشرة آلاف طن من القمح، كمساعدات غذائية إنسانية إلى شعب أفغانستان.

ووقع جيه بي سينج، السكرتير المشترك في القسم المعني بباكستان وأفغانستان وإيران، بوزارة الشؤون الخارجية الهندية واليزابيث فور، ممثلة ومديرة البرنامج في الهند، مذكرة تفاهم ، أمس الأول الخميس في مومباي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتمثل مذكرة التفاهم الشحنة الخامسة للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها الهند إلى أفغانستان، من خلال ميناء "تشابهار".

أخبار ذات صلة
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
الإمارات تشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«العشرين»

يشار إلى أنه في أعقاب التبرع بـ40 ألف طن من القمح من الهند العام السابق، نظم البرنامج مساعدات لـ23 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بمختلف أنحاء أفغانستان.

وقال سينج "الشريحة الخامسة تستند إلى مساعدات مقدمة بالفعل لهؤلاء، الذين هم في حاجة ماسة إليها من قبل برنامج الأغذية العالمي. لقد أوفت الهند بالتزامها". ومن جانبها قالت فور "خالص الامتنان للحكومة الهندية بسبب المساعدة الغذائية لشعب أفغانستان. لقد كان دعم الهند شريان الحياة للأسر المحتاجة وجزء مهم لمساعدة برنامج الأغذية العالمي للملايين من المواطنين بمختلف أنحاء أفغانستان".

المصدر: د ب أ
أفغانستان
الهند
آخر الأخبار
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
الإمارات
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون
اليوم 03:07
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
الإمارات
«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين
اليوم 03:07
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
الإمارات
«مبادلة كابيتال».. استثمارات متنوعة في البرازيل
اليوم 03:07
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
الإمارات
من «إكسبو 2020»  إلى «كوب 28»..  البرازيل تقود ملف «رئة العالم»
اليوم 03:07
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
الإمارات
الإمارات والبرازيل.. نصف قرن من العلاقات الواعدة
اليوم 03:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©