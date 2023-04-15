الهند تقدم 10 آلاف طن من القمح كمساعدات إنسانية لأفغانستان

وقعت الهند وبرنامج الأغذية العالمي مذكرة تفاهم لتقديم عشرة آلاف طن من القمح، كمساعدات غذائية إنسانية إلى شعب أفغانستان.

ووقع جيه بي سينج، السكرتير المشترك في القسم المعني بباكستان وأفغانستان وإيران، بوزارة الشؤون الخارجية الهندية واليزابيث فور، ممثلة ومديرة البرنامج في الهند، مذكرة تفاهم ، أمس الأول الخميس في مومباي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتمثل مذكرة التفاهم الشحنة الخامسة للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها الهند إلى أفغانستان، من خلال ميناء "تشابهار".

يشار إلى أنه في أعقاب التبرع بـ40 ألف طن من القمح من الهند العام السابق، نظم البرنامج مساعدات لـ23 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بمختلف أنحاء أفغانستان.

وقال سينج "الشريحة الخامسة تستند إلى مساعدات مقدمة بالفعل لهؤلاء، الذين هم في حاجة ماسة إليها من قبل برنامج الأغذية العالمي. لقد أوفت الهند بالتزامها". ومن جانبها قالت فور "خالص الامتنان للحكومة الهندية بسبب المساعدة الغذائية لشعب أفغانستان. لقد كان دعم الهند شريان الحياة للأسر المحتاجة وجزء مهم لمساعدة برنامج الأغذية العالمي للملايين من المواطنين بمختلف أنحاء أفغانستان".