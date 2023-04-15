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إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطاباً

إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطاباً
15 ابريل 2023 09:49

أفادت وسائل إعلام يابانيّة السبت بأنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأمان ولم يُصب بأذى بعد إجلائه على أثر دويّ انفجار في وقتٍ كان يستعدّ لإلقاء خطاب في ميناء للصيد في غرب البلاد.
وتحدّث عدد من وسائل الإعلام، بما فيها وكالة كيودو للأنباء، عن إلقاء جسم يشبه "قنبلة دخان" لكن يبدو أنه لم تكن هناك إصابات أو أضرار في مكان الواقعة.
واعتُقِل شخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقررا أن يلقي كيشيدا خطابًا، وفقًا لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونيّة العامّة.
ولم تصدر السلطات تأكيدًا رسميًا على الفور، فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.
وبثّت إن إتش كيه لقطات تظهر رجلاً موقوفا لدى الشرطة بينما كان الحشد يتفرّق.

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المصدر: آ ف ب
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