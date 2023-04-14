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برنامج الأغذية: وقف مساعدات اللاجئين بتشاد في مايو لنقص التمويل

أرشيفية
15 ابريل 2023 02:43

جنيف (وكالات) 

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حذر مسؤول أممي، أمس، من أن برنامج الأغذية العالمي قد يوقف مساعداته لمئات آلاف اللاجئين والنازحين في تشاد اعتباراً من مايو، إذا لم يتلق أموالاً إضافية بشكل عاجل من الدول المانحة.
وقال بيير أونورا، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد خلال التقييم الدوري للأمم المتحدة في جنيف: «لن يكون لدينا مساعدات مالية اعتباراً من مايو وبعده».
ويعاني برنامج الأغذية العالمي من نقص كبير في التمويل لدرجة أنه اضطر في أبريل إلى خفض عدد اللاجئين الذين يمكنه مساعدتهم من 455.600 إلى 270.000 فقط.
وتحتاج الوكالة إلى 142.7 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة إذا أرادت الاستمرار في تنفيذ مهمتها وإيصال الغذاء للاجئين والنازحين وكذلك للتشاديين الذين عانوا من الظروف المناخية القاسية في السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان: «إذا لم يتم تلقي تمويل إضافي، فسيتم وقف المساعدات الغذائية بنسبة 100% في مايو 2023 عن اللاجئين والنازحين داخل البلاد».
وقدر المفوض السامي لشؤون اللاجئين حاجاته لعام 2023 بـ172.5 مليون دولار لتشاد، بحسب مات سالتمارش المتحدث باسم المفوضية.
وقال إن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 15% من المبلغ الإجمالي.
وفرّ آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال والمسنين من أعمال العنف في السودان في الأسابيع الأخيرة للجوء إلى تشاد، وهو ما زاد من تحدي تأمين الإمدادات في هذا البلد.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، أمس، يوجد في تشاد 583.400 لاجئ مسجلون و381 ألف نازح.
لكن انعدام الأمن الغذائي يمتد إلى أبعد من ذلك وطال 1.9 مليون شخص في مارس. ويعاني 1.36 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

برنامج الأغذية العالمي
اللاجؤون
تشاد
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