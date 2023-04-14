ليبيا: «6+6» توافق على الرعاية الأممية لاجتماعاتها

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وافقت لجنة «6+6» الليبية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة على رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لانتخابات اللجنة التي ستنطلق خلال أسابيع، لوضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري، حسبما أكد عضو باللجنة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد».

وأشار عضو اللجنة، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على تقديم البعثة الأممية للدعم الفني واللوجستي دون التدخل في أعمال اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ستخاطب الأمم المتحدة بشكل رسمي للترحيب بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتقديم الدعم للانتخابات.

وأوضح أن اللجنة التشريعية متمسكة بإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية خلال العام الجاري.

على جانب آخر، أكد رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية في ليبيا الفريق أول ركن محمد الحداد، على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم ومدنية الدولة بتكاتف جهود المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى استعداده لمساندة الشعب في إجراء الانتخابات لاختيار ممثليه بكل نزاهة، مشدداً على الجاهزية لحمايتها حال اتفاق الليبيين.

وجدد الفريق الحداد، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، موقفه بأنه لن يكون مسانداً لأي حرب داخلية بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل من العناصر الأمنية والعسكرية يجب أن توجه للعدو سواء داخل ليبيا أو خارجها. وأضاف: «حان الوقت لأن تكون ليبيا دولة مستقرة، بعد أن عانت سنوات من الحروب الداخلية بمساندة أجندة خارجية لتنفيذ مشاريع مظلمة في البلاد».

من جهته شدد رئيس الأركان للجيش الليبي بالمنطقة الشرقية الفريق عبدالرازق الناظوري، على أن المؤسسة العسكرية الليبية لن تكون طرفاً في أي تجاذبات سياسية ولن تكون أداة لأي طرف سياسي، مشيرا إلى أن القيادات العسكرية الليبية قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن مهما كان الخلاف.

وأشار «الناظوري» خلال كلمته باجتماع بنغازي بحضور رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، أول أمس الخميس، إلى أن المؤسسة العسكرية لا تعترف إلا بالهوية الليبية لكافة المواطنين بعيدا عن الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزيتها لحماية الانتخابات الليبية.