ربع مليون مصلٍ بـ«الأقصى» في الجمعة الرابعة من رمضان

القدس (وكالات)

أفادت مديرية أوقاف القدس بأن نحو 250 ألف مصل أدوا، أمس، صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى. وتوافد آلاف الفلسطينيين على المدينة منذ ساعات صباح أمس عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها، إذ يحيط بالقدس جدار أسمنتي وأسلاك شائكة. وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة. وسمحت إسرائيل للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً والأطفال دون سن الثانية عشرة من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان.

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة. وأقامت إسرائيل جداراً حول القدس خلال السنوات الماضية جعل الدخول إليها يتم فقط عبر بوابات حديدية ضخمة.

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في الأوقات العادية إلى تصاريح خاصة، ونادراً ما تُمنح لهم.