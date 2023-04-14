إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب الفيضانات

فورت لودرديل (وكالات)

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون دي سانتيس حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بالولاية بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وكتب دي سانتيس، أمس الأول، في صفحته على «تويتر»: «أعلنت إدخال حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بسبب الفيضانات الخطيرة».

وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حالياً في المناطق المنكوبة وخاصة في مدينة فورت لودرديل الأكثر تضررا من الفيضانات.

وتابع: «يجب على السكان في المناطق المنكوبة اتباع إرشادات السلطات المحلية وتجنب مناطق الفيضانات».

وخلال الساعات الـ24 الماضية سقط أكثر من 600 ملم من الأمطار في بعض مناطق الولاية. وقالت عالمة الأرصاد آنا توريس فاسكيز إن مثل هذا المؤشر لهطول الأمطار يوميا نادر للغاية في ولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن «هذا يحدث مرة كل ألف عام، إن لم يكن أقل من ذلك».

وفي مدينة فورت لودرديل غمرت المياه المنازل وأغلقت الطرق أمام حركة المرور. وحثت هيئة الأرصاد الجوية السكان على الامتناع عن السفر والبحث عن ملجأ في المناطق المرتفعة. ولا توجد هناك حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة جراء الفيضانات.