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3 قتلى جراء انهيار جليدي في إيطاليا

3 قتلى جراء انهيار جليدي في إيطاليا
15 ابريل 2023 02:43

روما (وكالات)

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انتشلت فرق إنقاذ جثامين 3 أشخاص كانوا يتدربون كي يصبحوا مرشدين في منطقة جبال الألب، غير أن انهياراً جليدياً باغتهم، على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا مع فرنسا.
وكان فيلق الإنقاذ الوطني في جبال الألب أوقف عمليات البحث أمس الأول، بسبب سوء الأحوال الجوية، قرب سلسلة جبال غران باراديزو في إقليم فاللي دا أوستا، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية.
واستأنف رجال الإنقاذ أمس، أعمال البحث وعثروا على جثث الطلاب الثلاثة والتي تم نقلها إلى أوستا لتحديد هويات الضحايا بشكل رسمي، حسبما أعلن فيلق الإنقاذ.

انهيار جليدي
إيطاليا
جبال الألب
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