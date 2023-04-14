موسكو: لا يزال لدى الغرب الوقت لحل مشكلات صفقة الحبوب

موسكو (وكالات)

قال الدبلوماسي الروسي الكبير ميخائيل أوليانوف، أمس، على تطبيق «تيليجرام» إن الغرب لا يزال لديه الوقت لإزالة «العقبات» التي تعيق تنفيذ صفقة الحبوب في البحر الأسود قبل انتهائها في 18 مايو. ووافقت روسيا على تجديد الاتفاق لمدة 60 يوماً أخرى الشهر الماضي لكنها قالت إنها قد لا توافق على تمديد ما بعد 18 مايو ما لم يزل الغرب العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وساعد الاتفاق، الذي ضمن ممر عبور آمناً للسماح باستئناف الصادرات من 3 موانئ أوكرانية، في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي قال مسؤولو الأمم المتحدة إنها تفاقمت بشكل خطير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال أوليانوف: «يجب تنفيذ المبادرة بالكامل، كما تم الاتفاق عليها في إسطنبول في يوليو 2022، لا يزال هناك بعض الوقت أمام الغرب لتذليل العقبات أمام التنفيذ الكامل للترتيبات». ووضعت موسكو مطالب متعددة لتمديد الاتفاق، بما في ذلك رفع القيود التي تؤثر على الآلات الزراعية وقطع غيارها.