نائبة ألمانية بارزة ترفض إرسال مقاتلات لأوكرانيا

نشرت صحيفة «فيلت» الألمانية تصريحات لرئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاج)، النائبة ماريا أجناس شتراك-تسيمرمان تفيد برفضها وجود أية مقاتلات ألمانية من طراز «يوروفايتر» أو «تورنادو» في أوكرانيا.

ورفضت النائبة النافذة، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر، في الوقت نفسه تسليم هذه المقاتلات مستقبلاً إلى أوكرانيا.

وقالت شتراك-تسيمرمان إن الأمر يجب أن يتعلق قبل كل شيء بتقديم الدعم للجيش الأوكراني بطريقة مختلفة.

وطالبت أوكرانيا مرارا بطائرات مقاتلة، وهو الطلب الذي تتحفظ عليه العديد من الدول الغربية الداعمة لكييف.