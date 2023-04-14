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إرسال مسحوق مجهول إلى سفارة فنلندا في موسكو

علم فنلندا
15 ابريل 2023 00:06

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن سفارة فنلندا في موسكو تلقت رسالة تحتوي على مسحوق غير معروف وأبلغت السلطات الروسية بالأمر.
وانضمت فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الرابع من أبريل الجاري، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتشترك فنلندا في حدود برية طويلة مع روسيا.
وقالت زاخاروفا إن السفارة أبلغت وزارة الخارجية الروسية أنها تلقت ثلاث رسائل، أمس الخميس، تحتوي واحدة منها على الأقل على مسحوق.
وأضافت "يمكننا تأكيد توجيه سفارة فنلندا نداء إلى وزارة الخارجية الروسية يفيد بتسليم ثلاثة مظاريف متطابقة موجهة للملحق العسكري ومعاونيه في 13 أبريل إلى صندوق بريد البعثة الدبلوماسية... وسيتم إبلاغ سفارة فنلندا بنتائج التحقيق".
وأنهى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سبعة عقود من عدم الانحياز الاستراتيجي الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية. وفي فترة ما بعد الحرب، اختارت هلسنكي الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو.

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المصدر: وكالات
مسحوق أبيض
فنلندا
سفارة
موسكو
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