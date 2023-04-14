بوتين يوقّع قانوناً بشأن خدمة العلم

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانوناً يسهّل استدعاء المطلوبين لخدمة العلم بهدف زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغرات، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية.

يسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونياً، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ أمر الاستدعاء لطرف ثالث، بعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء لصاحب العلاقة باليد شخصياً.

وقع بوتين على قانون إجراءات الاستدعاء الإلكتروني بعد أن أقره مجلس النواب الروسي (الدوما) هذا الأسبوع.

وتقول روسيا إنها حشدت ما يزيد قليلا عن 300 ألف رجل العام الماضي.