فنلندا تبدأ إجراء على حدودها بعد الانضمام للناتو

بدأت فنلندا إقامة أول قطاع من سياج على حدودها مع روسيا، اليوم الجمعة، بعد أقل من أسبوعين من انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو). من المقرر أن يغطي السياج الفنلندي المصنوع من شبكة من الحديد الصلب، نحو 200 كيلومتر من الأجزاء الأكثر حساسية من حدود فنلندا بحلول نهاية عام 2026. وقال إسمو كوركي، مدير المشروع إن السياج لا يراد به إيقاف أي محاولة لعبور الحدود لكن سيكون مزودا بمعدات مراقبة. ولم تشهد الحدود بين البلدين، التي تمتد على 1300 كيلومتر حتى الآن، إلا نشاطا بشريا محدودا. وقالت قوات حرس الحدود الفنلندية إن البلاد اكتشفت العام الماضي 30 عملية عبور غير شرعية فقط هناك وأوقفت قوات حرس الحدود الروس نحو 800 محاولة لدخول فنلندا. كانت إحدى فرق حرس الحدود تعمل في المرحلة الأولى التي يبلغ طولها ثلاثة كيلومترات من السياج عند "إيماترا" التي تبعد نحو 250 كيلومترا شمالي شرق العاصمة هلسنكي. وحتى الآن، كانت الحدود الفنلندية- الروسية مجرد خط في الغابات الشاسعة التي تغطي المنطقة ولا يميزها إلا سياج سلكي منخفض أريد به إيقاف الماشية والحيوانات الأليفة الأخرى وليس البشر. وسيبلغ ارتفاع السياج الجديد ثلاثة أمتار وستعلوه أسلاك شائكة وسيكلف نحو 380 مليون يورو (417 مليون دولار أميركي). وقال غاري تولبانين، وهو ضابط برتبة بريجادير جنرال في قوات حرس الحدود الفلنلندية "معظم (المنطقة الحدودية) نائية جدا والوصول إليها شديد الصعوبة. نحن نبني المناطق المستهدفة التي يمكن الوصول إليها بالسيارات ويرجح حدوث هجرة غير شرعية على نطاق واسع عبرها".