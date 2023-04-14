زعيم صرب البوسنة يهدد بإعلان الاستقلال

قال ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة، اليوم الجمعة، إنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب، دولة مستقلة عن بقية البوسنة.

وأوضح دوديك، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه يفكر بجدية في "اتخاذ قرار بإعلان استقلال وانفصال جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ما لم يتم حل قضية الملكية".

ووفقا للدستور، يجب على البرلمان الوطني اعتماد قانون ملكية يسري على جميع أنحاء البوسنة. لكن دوديك يقول إن هذا يحرم منطقة الصرب في البوسنة من حقها في أراضيها وأنهارها وغاباتها.

بدوره، قال فوتشيتش "سندعم دائما أي شيء تتفق عليه الشعوب الثلاثة المكونة له"، في إشارة إلى صرب البوسنة والكروات والبوشناق.

وأنهت "اتفاقات دايتون للسلام" لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من أربع سنوات من الحرب في البوسنة وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وترتبطهما حكومة مركزية.

وقال دوديك "أعتقد أن الرئيس (فوتشيتش) قد فهم رسالتنا بوضوح شديد وأن صربيا، بصفتها الضامن لاتفاقية دايتون للسلام، يجب أن تأخذ في الحسبان جميع التفاصيل المهمة للحفاظ على تلك الاتفاقية".

وخلال السنوات الخمس والعشرين التي قضاها في السلطة إما كرئيس للمنطقة أو كرئيس للوزراء، عمل دوديك على تعزيز الحكم الذاتي لمنطقة الصرب.

واعتمد برلمان منطقته الإقليمية، في ديسمبر للمرة الثانية، قانونا بشأن الممتلكات غير المتحركة أعلن أن جمهورية الصرب هي المالك الوحيد للأنهار والغابات والأراضي الزراعية على أراضيها.

وألغت المحكمة العليا في البوسنة القانون مرتين.

المصدر: وكالات