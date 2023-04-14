السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا تندد بالتطاول على المصحف في الدنمارك

الشرطة تطوق مظاهرة لليمين المتطرف في كوبنهاجن
14 ابريل 2023 22:15

قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا استدعت السفير الدنماركي في أنقرة للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف، اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة، في بيان "من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا".
واستدعي السفير الدنماركي في أنقرة منذ أسبوعين بعدما أحرقت جماعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاجن.
وقالت وزارة الخارجية التركية "سنواصل بلا شك مساعينا في المنصات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ضد هذا التطاول البغيض وجرائم الكراهية المشابهة وهي أمثلة واضحة على كراهية الإسلام وكراهية الأجانب التي تزايدت مؤخرا بصورة مقلقة في أوروبا".

أخبار ذات صلة
علمية «موسوعة التفسير البلاغي» تناقش خارطة العمل
شؤون الحرمين تقدم مصاحف بلغة برايل للمكفوفين
المصدر: د ب أ
الدنمارك
المصحف الشريف
القرآن الكريم
إحراق
آخر الأخبار
«بوليلي» يتقاعد بعد «الكرنفال الشتوي»
الرياضي
«بوليلي» يتقاعد بعد «الكرنفال الشتوي»
اليوم 13:59
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©