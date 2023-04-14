تركيا تندد بالتطاول على المصحف في الدنمارك

قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا استدعت السفير الدنماركي في أنقرة للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، في بيان "من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا".

واستدعي السفير الدنماركي في أنقرة منذ أسبوعين بعدما أحرقت جماعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاجن.

وقالت وزارة الخارجية التركية "سنواصل بلا شك مساعينا في المنصات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ضد هذا التطاول البغيض وجرائم الكراهية المشابهة وهي أمثلة واضحة على كراهية الإسلام وكراهية الأجانب التي تزايدت مؤخرا بصورة مقلقة في أوروبا".