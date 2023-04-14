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إيطاليا تسعى لتوطيد العلاقات مع دول القرن الأفريقي

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
14 ابريل 2023 21:30

بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، زيارة رسمية لإثيوبيا تستغرق يومين في محاولة لتعزيز علاقات روما في القرن الأفريقي.
ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء عن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوله لدى استقباله ميلوني "أرحب برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في زيارة رسمية تستغرق يومين. هذه الزيارة مفيدة في زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا".
تلتقي ميلوني، خلال الزيارة، رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. ومن المقرر أن تلتقي مرة أخرى غدًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي في اجتماع سيكون، بحسب الصحافة الصومالية، مقدمة لتوقيع اتفاقية ثلاثية حول الأمن في الصومال.
وذكرت الوكالة أن اجتماع ميلوني مع رئيس الوزراء الإثيوبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا وإثيوبيا، ويشكل علامة ملموسة على العلاقات التاريخية والصلبة بين البلدين، فضلاً عن كونه فرصة لتوطيد العلاقات الإيطالية في القرن الأفريقي.
وتساهم إيطاليا في دعم عملية السلام والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في إثيوبيا، إدراكا لأهمية أديس أبابا في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأشارت وكالة "نوفا" إلى أن زيارة ميلوني سوف تتبعها زيارة بعثة ريادية يقودها مسؤول حكومي، كدليل على اهتمام إيطاليا بإقامة تعاون مع الدول الأفريقية على قدم المساواة، ودعم الشركاء الأفارقة في عملية التعزيز المؤسسي والنمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التدريب المهني وتنمية رأس المال البشري.

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المصدر: وكالات
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