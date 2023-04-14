جوتيريش يوجه رسالة بشأن اتفاق تصدير الحبوب

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش كتب رسالة إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا يعبر فيها عن قلقه بشأن تنفيذ اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب خلال الأزمة الحالية من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

تأتي الخطوة بعدما قالت الأمم المتحدة إنه لم يتم تفتيش أي سفن يوم الثلاثاء بموجب الاتفاق "لأن الطرفين يحتاجان لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الأولويات التشغيلية".

واستئنفت عمليات التفتيش يوم الأربعاء.

كانت روسيا جددت، أمس الخميس، تهديداتها بشأن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي.

وقالت موسكو إنها لن تمدد الاتفاق لما بعد 18 مايو المقبل ما لم تذلل العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "من دون إحراز تقدم في حل خمس مشكلات منهجية... لن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 مايو".

وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو 2022 وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.

وقالت روسيا إن الاتفاقين "جزءان مترابطان من حزمة واحدة".