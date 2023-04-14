السبت 15 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اتّهام جندي أميركي بتسريب وثائق استخبارية سرية

الجندي المتهم بتسريب الوثائق العسكرية السرية
14 ابريل 2023 20:44

وجّهت محكمة أميركية، اليوم الجمعة، لائحة اتّهام إلى جندي في الحرس الوطني يبلغ 21 عاماً على خلفية تسريب مجموعة من الوثائق الاستخبارية العسكرية السرية.
يأتي مثول جاك تيشيرا أمام المحكمة الفدرالية غداة توقيفه، أمس الخميس، بعد تحقيق استمر أسبوعاً.
ووجهت إلى تيشيرا، أثناء جلسة الاستماع القصيرة في بوسطن، تهم من بينها "تخزين ونقل معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني من دون تصريح" و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح".
ولم يُطلب منه الإدلاء بأيّ أقوال، وتقرّر توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقرّرة الأربعاء المقبل.
ويشتبه في أنّ الجندي نشر الوثائق اعتباراً من مطلع مارس الماضي في مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ جاك تيشيرا كان مدير مجموعة الدردشة المسمّاة "ثاغ شايكر سانترل" وأنّه نشر الوثائق تحت الاسم المستعار "أو جي".
وشارك المتهم في البداية مع المجموعة مقاطع من الوثائق السرية، لكنّه بدأ لاحقًا في نشر صور للوثائق طالباً من بقية أعضاء المجموعة عدم مشاركتها، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
لكن ظهرت بعض الوثائق على مواقع أخرى من بينها "تويتر" و"4 تشان" و"تلغرام".

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلّق على وثائق عسكرية سرية مسرّبة
سول تبحث مع واشنطن مسألة وثائق عسكرية سرية مسربة

- عائلة عسكرية
لم يعلن المحققون بعد عن استنتاجاتهم بشأن الدافع وراء تسريب تيشيرا الوثائق.
والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر 2019 وكان متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.
أثار التسريب تساؤلات حول سبب وصول عنصر في رتبة متدنية (رتبته تعادل رتبة جندي أول) إلى مثل هذه الأسرار التي قد تكون ضارّة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن تيشيرا يتحدر من عائلة لها تقاليد عسكرية، فقد قضى والده 34 عامًا في نفس الوحدة العسكرية التي عمل فيها ابنه بينما عملت والدته في منظمات غير ربحية تدعم العسكريين السابقين.
وبثّ توقيف جاك تيشيرا في منزله في بلدة "نورث دايتون" بجنوب ماساتشوستس على الهواء مباشرة على شبكات التلفزيون الأميركية الخميس.
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند للصحافيين إن تيشيرا أوقف "في ما يتعلق بتحقيق في مزاعم سحب معلومات سرية للدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونشرها".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه أمر "بمراجعة الوصول إلى المعلومات الاستخبارية وإجراءات المحاسبة والمراقبة داخل الوزارة لتعزيز جهودنا لمنع حدوث هذا النوع من الحوادث مرة أخرى".

المصدر: آ ف ب
جندي أميركي
اتهام
تسريب
وثائق سرية
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
عربي ودولي
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش
اليوم 12:32
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضي
شباب الأهلي بطل مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:16
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
الرياضي
هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «الأدوار الإقصائية»
اليوم 12:14
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
الرياضي
اكتمال عقد «مربع ذهب» كأس الطائرة
اليوم 12:10
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
عربي ودولي
مقتل وإصابة 39 شخصا بسقوط حافلة ركاب بواد غرب الهند
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©